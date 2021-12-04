Челябинский волейбольный клуб «Динамо» одержал две победы над лидером чемпионата

В Высшей лиге «А» наша команда обыграла «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга — 3:0 и 3:2

Волейболисты челябинского клуба «Динамо» преподнесли сюрприз в Высшей лиге «А» чемпионата страны, обыграв дважды лидера турнира — «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга. В первом поединке хозяевам удалось одержать «сухую» победу (3:0), во втором — выиграть на тай-брейке (3:2), сообщает пресс-служба челябинского клуба.

Волейбольные команды Челябинска и Екатеринбурга всегда считались принципиальными соперниками — все-таки это матч географических соседей, уральское дерби. К этому можно добавить соседство в турнире: до очных матчей «Локо-Изумруд» занимал второе место, «Динамо» располагалось на третьей строчке. В общем, матчи были важны и для тех, и для других.

И уже в первой игре «Динамо» показало, кто в доме хозяин. Матч сложился для челябинской команды проще, чем можно было ожидать. В первой партии челябинцы показали максимальный настрой — в середине сета счет был более чем комфортный — 17:10. Все это время на подачах был Слави Костадинов. Ну, а на закуску победного сета в концовке Роман Мурашко исполнил эйс — 25:14.

Вторая и третья партии получились более упорными, но и челябинцы контролировали ход игры и выглядели более, чем уверенно, не отдав в итоге сопернику ни одного сета и одержав две победы с одинаковым счетом 25:20.

«Все наши задумки свершились. Команда соперника тренируется в маленько зале и играть сегодня в большом им, судя по всему, было сложновато. Много ошиблись на подачах, особенно в третьем сете. Наша команда, в свою очередь, хорошо сыграла в нападении. Сделала то, что мы от нее ожидаем. Коллектив у нас сыгрывается и постепенно прибавляет», — прокомментировал исход первого матча старший тренер ВК «Динамо» Николай Куравкин.

Второй поединок получился куда более упорным и напряженным. Хотя поначалу показалось, что и в этом матче проблем у «Динамо» не возникнет. По крайней мере, первую партию подопечные Алексея Андреева выиграли вполне комфортно и уверенно — 25:20.

Но «Локо-Изумруд» ведь не случайно один из лидеров «Востока». Команда умела собраться и переломить ход неудачной для себя игры. Сначала гости вяли вторую партию с тем же счетом 25:20, только уже в свою пользу, а затем и вовсе вышли вперед по сетам — 2:1. Хотя третий игровой отрезок в целом прошел в равной борьбе, чаша игровых весов склонялась то в одну, то в другую сторону. Тем не менее, гости смогли в концовке решить исход в свою пользу — 25:21.

Четвертый сет разозленные хозяева провели мощно. «Изумруду» не помогли ни перестановки, которыми Валерий Алферов попытался спасти игру, ни тайм-ауты. В итоге победа «Динамо» — 25:19.

Тай-брейк, как и весь матч, прошёл в жаркой и упорной борьбе, но также остался за «Динамо» — 15:12. Победа «Динамо» в пяти партиях! Челябинцы за две игры забирают у географического соседа из Екатеринбурга 5 очков из 6 и приближаются к нему на расстояние одного очка.

Свои следующие матчи наша команда, по-прежнему занимающая третье место на «Востоке», проведет в Стерлитамаке 11 и 12 декабря против местного «Тархана».