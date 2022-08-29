Челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» выиграл предсезонный турнир в Подмосковье

Южноуральская команда одержала победы во всех трех матчах

В подмосковном Одинцово завершился предсезонный волейбольный турнир среди женских команд. Челябинский клуб «Динамо-Метар» одержал три победы из трех и стал победителем турнира. Соперниками нашей команды были «Заречье-Одинцово», «Липецк» и «Северянка», сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».

На предсезонном турнире в Одинцово выступили четыре женских клуба, три из них в чемпионате-2022/2023 выступят в Суперлиге, один — в Высшей лиге чемпионата России. Челябинский клуб «Динамо-Метар» победил во всех трех матчах. Сначала подопечные Александра Кошкина в трех сетах выиграли у хозяев турнира — «Заречье-Одинцово» (25:23, 25:23 и 26:24). На следующий день челябинки также в трех партиях были сильнее ВК «Липецк» (25:19, 25:19, 25:21), а завершили турнир победой над «Северянкой» из Череповца в четырех сетах (25:13, 23:25, 25:15 и 25:20).

Впереди «Динамо-Метар» ждет участие на предварительном этапе Кубка России. Этот турнир стартует 6 сентября в Екатеринбурге. А уже 24 сентября стартует чемпионат России по волейболу среди женских команд сезона-2022/2023. В первом матче челябинки сыграют в гостях с «Протоном» из Саратова.