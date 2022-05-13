Челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» покинули две спортсменки Алеся Пироговская и Ольга Форналева завершили свои выступления в южноуральской команде



Алеся Пироговская — воспитанница челябинской школы волейбола и была капитаном челябинской команды. А Ольга Форналева заключила контракт с южноуральским клубом в 2021 году. Ранее руководство волейбольного клуба объявило о завершении карьеры в челябинском коллективе



Руководство клуба в свою очередь, поблагодарило спортсменку за успешно проведенный сезон и пожелало успехов в дальнейшей карьере. Напомним, что в сезоне-2021/2022 челябинский клуб

Руководство волейбольного клуба «Динамо-Метар» объявило о завершении карьеры в челябинской команде доигровщицы Алеси Пироговской и связующей Ольги Форналевой. Спортсменки поблагодарили болельщиков за поддержку и доверие, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».Алеся Пироговская — воспитанница челябинской школы волейбола и была капитаном челябинской команды. А Ольга Форналева заключила контракт с южноуральским клубом в 2021 году. Ранее руководство волейбольного клуба объявило о завершении карьеры в челябинском коллективе центральной блокирующей Татьяны Щукиной Руководство клуба в свою очередь, поблагодарило спортсменку за успешно проведенный сезон и пожелало успехов в дальнейшей карьере. Напомним, что в сезоне-2021/2022 челябинский клуб завершил чемпионат в Российской суперлиге на 9-м месте . При этом команда неудачно в нем стартовала, но разыгралась на финише турнира, выдав впечатляющую серию из 6 побед подряд.

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