Руководство волейбольного клуба «Динамо-Метар» объявило о завершении карьеры в челябинской команде доигровщицы Алеси Пироговской и связующей Ольги Форналевой. Спортсменки поблагодарили болельщиков за поддержку и доверие, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».
Алеся Пироговская — воспитанница челябинской школы волейбола и была капитаном челябинской команды. А Ольга Форналева заключила контракт с южноуральским клубом в 2021 году. Ранее руководство волейбольного клуба объявило о завершении карьеры в челябинском коллективе центральной блокирующей Татьяны Щукиной.
Руководство клуба в свою очередь, поблагодарило спортсменку за успешно проведенный сезон и пожелало успехов в дальнейшей карьере. Напомним, что в сезоне-2021/2022 челябинский клуб завершил чемпионат в Российской суперлиге на 9-м месте. При этом команда неудачно в нем стартовала, но разыгралась на финише турнира, выдав впечатляющую серию из 6 побед подряд.
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