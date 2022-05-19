Челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» подписал новый контракт с Ириной Сорокиной

Соглашение рассчитано на один сезон

«Перелом пальца в первой партии в матче против „Минчанки“, после которого Ирина не ушла с площадки, а продолжила играть через боль. Ольга Форналева приболела и не была готова выйти на площадку. В пятисетовом бое, мы одержали победу в том матче. Ира — настоящий боец. Для меня это ключевой показатель»,

— отметил генеральный директор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов.

«Я рада, что проведу ещё один год в „Динамо-Метар“. В этом сезоне мы проделали большую работу и выросли как команда. Большое спасибо нашим болельщикам за прекрасную поддержку, мы чувствовали ее в каждой игре. А в следующем сезоне будем радовать вас новыми победами, достижениями и конечно же красивой игрой. До скорой встречи»,

— рассказала Ирина Сорокина.