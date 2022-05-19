Челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» подписал новый контракт на один год с 27-летней связующей Ириной Сорокиной. Воспитанница екатеринбургской «Уралочки» является бронзовым призером чемпионата России Суперлиги 2019 года, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».
«Перелом пальца в первой партии в матче против „Минчанки“, после которого Ирина не ушла с площадки, а продолжила играть через боль. Ольга Форналева приболела и не была готова выйти на площадку. В пятисетовом бое, мы одержали победу в том матче. Ира — настоящий боец. Для меня это ключевой показатель», — отметил генеральный директор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов.
Ирина Сорокина — бронзовый призер Суперлиги, трехкратная чемпионка Молодежной лиги, обладательница Кубка молодежной лиги. Признавалась лучшей связующей молодежного чемпионата России. В челябинский клуб Ирина пришла в 2021 году.
«Я рада, что проведу ещё один год в „Динамо-Метар“. В этом сезоне мы проделали большую работу и выросли как команда. Большое спасибо нашим болельщикам за прекрасную поддержку, мы чувствовали ее в каждой игре. А в следующем сезоне будем радовать вас новыми победами, достижениями и конечно же красивой игрой. До скорой встречи», — рассказала Ирина Сорокина.
Напомним, что руководство волейбольного клуба «Динамо-Метар» объявило о завершении карьеры в челябинской команде доигровщицы Алеси Пироговской и связующей Ольги Форналевой.
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