Челябинский волейбольный клуб «Динамо‑Метар» подписал новый контракт с Анной Багрянцевой

Соглашение рассчитано на два сезона

«Аня пример всем нашим девочкам из „Юность-Метар“, как можно строить свою карьеру. Аня — вчерашняя школьница, в системе клуба всего 2 года, но без неё не было бы ни медалей в Молодёжной лиге, ни результата основной команды. Слагаемые успеха: ум, трудолюбие, концентрация на результате. Она, как губка, впитывает всю полезную информацию и отталкивает то, что вредит. По природе своей очень скромная девушка, но на площадке становится беспощадной к соперникам. Её отношение к волейболу подкупает. Очень рад, что мы продлили с ней соглашение ещё на 2 года»,

— отметил генеральный директор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов.