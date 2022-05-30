Челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» подписал новый контракт на два года с центральной блокирующей Анной Багрянцевой, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».
Уроженка Челябинска всю карьеру провела в «Динамо-Метар». С молодежным клубом блокирующая стала бронзовым и серебряным призером Молодежной лиги, победителем Кубка Молодежной Лиги. Анна становилась лучшей блокирующей кубка и лучшим нападающим Финала шести Молодежной Лиги.
«Аня пример всем нашим девочкам из „Юность-Метар“, как можно строить свою карьеру. Аня — вчерашняя школьница, в системе клуба всего 2 года, но без неё не было бы ни медалей в Молодёжной лиге, ни результата основной команды. Слагаемые успеха: ум, трудолюбие, концентрация на результате. Она, как губка, впитывает всю полезную информацию и отталкивает то, что вредит. По природе своей очень скромная девушка, но на площадке становится беспощадной к соперникам. Её отношение к волейболу подкупает. Очень рад, что мы продлили с ней соглашение ещё на 2 года», — отметил генеральный директор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов.
Напомним, что челябинский волейбольный клуб «Динамо‑Метар» подписал новые контракты с двумя игроками. Соглашение на один сезон заключили с Кристиной Лавновой и Ольгой Яргычовой.
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