Челябинский волейбольный клуб «Динамо‑Метар» подписал новые контракты с двумя игроками

Соглашение на один сезон заключили с Кристиной Лавновой и Ольгой Яргычовой

«В этом сезоне Оля сделала огромный скачок. Благодаря Александру Кошкину и своему трудолюбию она прибавила и на блоке, и в атаке, и в общей игре. Оля не только хороший игрок, она — фантастический человек. Всеми качествами, которые нужны для решения поставленных задач, она обладает. Прошлый сезон был лучшим в ее карьере, надеюсь, что в следующем она покажет еще более уверенную игру»,

— отметил генеральный директор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов.

«Кристина, будучи воспитанницей челябинской школы волейбола „Юность-Метар“, провела первый сезон за нашу основную команду, спустя 10 лет после окончания спортивной школы. У нее удивительный игровой интеллект — она не делает лишних движений на площадке, хорошо читает ситуацию, успевает принять решение и ногами дойти в ту зону, куда будет падать мяч. Контролирует прием всей команды»,

— рассказал генеральный директор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов.