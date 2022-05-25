Челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» подписал новые контракты на один год с либеро Кристиной Лавновой и центральной блокирующей Ольгой Яргычовой, сообщает пресс-служба ВК «Динамо-Метар».
Ольга Яргычова является уроженкой Чебаркуля. Центральная блокирующая выступала за «Автодор-Метар» и курский «Политех». В 2014 году стала победителем чемпионата России Высшей лиги А.
«В этом сезоне Оля сделала огромный скачок. Благодаря Александру Кошкину и своему трудолюбию она прибавила и на блоке, и в атаке, и в общей игре. Оля не только хороший игрок, она — фантастический человек. Всеми качествами, которые нужны для решения поставленных задач, она обладает. Прошлый сезон был лучшим в ее карьере, надеюсь, что в следующем она покажет еще более уверенную игру», — отметил генеральный директор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов.
Челябинка Кристина Лавнова — мастер спорта, чемпионка России Молодежной лиги, бронзовый призер Кубка России 2016 и 2017 годов. Выступала за саратовский «Газпром» и «Протон».
«Кристина, будучи воспитанницей челябинской школы волейбола „Юность-Метар“, провела первый сезон за нашу основную команду, спустя 10 лет после окончания спортивной школы. У нее удивительный игровой интеллект — она не делает лишних движений на площадке, хорошо читает ситуацию, успевает принять решение и ногами дойти в ту зону, куда будет падать мяч. Контролирует прием всей команды», — рассказал генеральный директор ВК «Динамо-Метар» Виталий Носов.
Напомним, что челябинский волейбольный клуб «Динамо‑Метар» подписал новый контракт с Ириной Сорокиной. Соглашение рассчитано на один сезон.
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