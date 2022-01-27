Челябинский волейбольный клуб «Динамо-Метар» победил одного из фаворитов суперлиги

Южноуральская команда в пяти сетах выиграла у столичного «Динамо»

Сегодня, 27 января, в Челябинске зрелищным и боевым получился матч чемпионата российской суперлиги между «Динамо-Метаром» и московским «Динамо». Для выявления победителя командам понадобилось сыграть пять сетов. На тай-брейке удача была на стороне челябинского коллектива, передает корреспондент ИА «Первое областное».

К отчетному поединку команды подошли с разным настроением и положением в турнирной таблице. «Динамо-Метар» потерпел два поражения кряду, расположившись на предпоследнем, 13-м месте. Москвички, напротив, одержали девять побед подряд, которые позволили «бело-голубым» войти в тройку лидеров.

Казалось бы, не получится борьбы и сейчас — уж слишком велика разница в классе команд. Но «Динамо-Метар» сумел должным образом настроиться на поединок, выполнить тренерскую установку и выдать лучший матч в сезоне.

Уже в первом сете стало ясно, что назревает сенсация — уж слишком мощно и агрессивно начали игру хозяева площадки. Роль лидеров взяли на себя диагональные челябинского клуба Вита Акимова и Мария Самойлова. Связующая Ольга Форналева почувствовала это, став нагружать их передачами. Приятно удивила игра хозяек на задней линии — надежные действия на приеме позволяли быстро разгонять атаки. Как итог — 25:18 в первой партии.

Во втором сете гости пришли в себя, стали нащупывать свою игру. Теперь уже челябинкам пришлось прикладывать немало усилий, чтобы погасить атаки соперников первым темпом. Увы, но череда грубых ошибок привела к поражению нашей команды в партии — 17:25.

Зато третий сет «Динамо-Метар» провел показательно-образцово, переиграв оппонентов во всех аспектах игры. Заработал у хозяек и блок, где солировала Татьяна Щукина. Помогли ей в этом Ольга Яргычова и все та же Вита Акимова. В итоге — разгромные 25:14.

Равным и напряженным получился четвертый сет. «Бело-голубые» провели его более уверенно, вели долгое время в счете. Однако челябинки бились, не давали соперницам паузы для передышки. И в середине партии сократили отставание в «-5» очков, выровняв положение. Увы, но опыт и класс соперниц в концовке сета сказался — 21:25.

Тай-брейк в волейболе — почти лотерея. В ней москвички захватили преимущество, но хозяева площадки продолжали творить чудеса в обороне, вытаскивая «мертвые» мячи. Выдающуюся игру провела Вита Акимова. Символично, что именно ее точный удар поставил точку в матче — 15:12 на тай-брейке и 3-2 по сетам.

Следующий матч южноуральская команда проведет 6 февраля — в гостях подопечные Александра Кошкина сыграют с ВК «Липецк».