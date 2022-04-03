Сегодня, 3 апреля, волейболисты челябинского клуба «Динамо» одержали победу в повторном поединке над подмосковной «Искрой» со счетом 3:2. Этот успех позволил южноуральцам подняться на первую строчку в турнирной таблице финального этапа Высшей лиги «А» и стать лучшей командой регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».
В первом матче челябинское «Динамо» дома победило «Искру» — 3:1 (25:18, 25:19, 24:26, 25:16). Первый сет хозяева начали с 2:0. В дальнейшем шла равная игра. Хозяева получали преимущество в 1-2 мяча, но соперник тут же догонял. Но концовку Динамовцы провели мощно. Второй сет также остался за динамовцами. В дебюте третьего отрезка хозяева стали больше ошибаться. Игра была довольно равной, соперники шли мяч в мяч. Концовка была нервной, но удача оказалась на стороне «Искры» — 24:26. Четвертую партию удалось забрать хозяевам. Динамовцы провели эту партию сильно, по сути, не дав усомниться в своем превосходстве. По итогу уверенная победа — 25:16.
В повторном матче «Динамо» вновь обыграло подмосковную «Искру». На этот раз в пяти партиях — 3:2 (21:25, 23:25, 25:19, 25:22, 15:8). Первый сет прошел в упорной борьбе, команды шли мяч в мяч. Середина партии челябинцам не удалась. В концовке «Искра» трижды ошиблась на своих подачах, но сет все же остался за гостями. Вторую партию хозяева партию также вытащить не смогли — 23:25. Однако третий сет лучше начали динамовцы. Илья Казаченков исполнил эйс. В целом инициатива была у челябинцев. Они держали комфортное преимущество, учли ошибки и сумели вернуться в игру.
Четвертый сет команды начали ровно. Решающим моментом партии стал эйс Романа Мурашко при счете 18:16. Южноуральцы получили преимущество «+3» и его уже не упустили — 25:22. В итоге все решалось на тай-брейке. Пятую партию хозяева провели уверенно. Героем матча стал Роман Мурашко, который исполнил два эйса кряду. В итоге 15:8 — волевая победа Челябинска.
«Безусловно, я доволен командой. Перед началом сезона в нас мало кто верил, что мы можем так высоко залезть. Сегодня ребятам перед игрой в раздевалке напомнил, что мы, начиная с первого тура, поднимались с низов в таблице. И всегда двигались только вверх. Сказал, что можем сделать еще один важный шаг. Все понимали важность этих матчей и, наверное, по-началу с нами это сыграло злую шутку. Давила большая ответственность. А так, конечно, доволен командой. И характером, и вообще всеми игроками. Столько игр вытащили в пятых партиях! Сегодня удалось переломить матч за счет команды. Все понимали, что отступать некуда. Что конкуренты („Нова“ и МГТУ) играют после нас. Собрались и выполнили поставленную задачу», — прокомментировал главный тренер ВК «Динамо» Алексей Андреев.
После игры челябинского клуба завершился повторный матч между МГТУ и «Новой». Москвичи выиграли со счетом 3:2, что позволило южноуральцам выйти на первое место.
«Есть некое удовлетворение от результата в чемпионате. Все-таки мы вышли в Суперфинал за первое-второе место. И уже будем его играть на определенном спокойствии. Потому что до этого было три команды, которые бились за самые высокие места. Не хотелось стать неудачником, проиграть эту битву и уйти играть за третье место. Выполнили цель, которую сами для себя поставили. У нас молодая, амбициозная команда. Мы выходили биться за первое место. Не умеем играть 3:0, зато умеем в пяти партиях. Чувствую ли себя одним из героев? Не особо. Да, в пятой партии сделал два эйса, но до этого были другие партии и там не все получалось. Смотрю в целом на игру, а не только на тай-брейк. Довольны результатом, но есть помарки в игре, которые надо устранить, чтобы выигрывать увереннее», — рассказал диагональный ВК «Динамо» Роман Мурашко.
Напомним, что по итогам финального этапа победитель чемпионата Высшей лиги «А» напрямую выходит в суперлигу, а команда, занявшая второе место, сыграет стыковые матчи с соперником, занявшим предпоследнее место в суперлиге за право быть представленным в элите российского чемпионата.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Дипломатическая миссия Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Тик-толк Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Медгородок Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города