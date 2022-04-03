Сегодня, 3 апреля, волейболисты челябинского клуба «Динамо» одержали победу в повторном поединке над подмосковной «Искрой» со счетом 3:2. Этот успех позволил южноуральцам подняться на первую строчку в турнирной таблице финального этапа Высшей лиги «А» и стать лучшей командой регулярного чемпионата, сообщает пресс-служба ВК «Динамо».

В первом матче челябинское «Динамо» дома победило «Искру» — 3:1 (25:18, 25:19, 24:26, 25:16). Первый сет хозяева начали с 2:0. В дальнейшем шла равная игра. Хозяева получали преимущество в 1-2 мяча, но соперник тут же догонял. Но концовку Динамовцы провели мощно. Второй сет также остался за динамовцами. В дебюте третьего отрезка хозяева стали больше ошибаться. Игра была довольно равной, соперники шли мяч в мяч. Концовка была нервной, но удача оказалась на стороне «Искры» — 24:26. Четвертую партию удалось забрать хозяевам. Динамовцы провели эту партию сильно, по сути, не дав усомниться в своем превосходстве. По итогу уверенная победа — 25:16.

В повторном матче «Динамо» вновь обыграло подмосковную «Искру». На этот раз в пяти партиях — 3:2 (21:25, 23:25, 25:19, 25:22, 15:8). Первый сет прошел в упорной борьбе, команды шли мяч в мяч. Середина партии челябинцам не удалась. В концовке «Искра» трижды ошиблась на своих подачах, но сет все же остался за гостями. Вторую партию хозяева партию также вытащить не смогли — 23:25. Однако третий сет лучше начали динамовцы. Илья Казаченков исполнил эйс. В целом инициатива была у челябинцев. Они держали комфортное преимущество, учли ошибки и сумели вернуться в игру.

Четвертый сет команды начали ровно. Решающим моментом партии стал эйс Романа Мурашко при счете 18:16. Южноуральцы получили преимущество «+3» и его уже не упустили — 25:22. В итоге все решалось на тай-брейке. Пятую партию хозяева провели уверенно. Героем матча стал Роман Мурашко, который исполнил два эйса кряду. В итоге 15:8 — волевая победа Челябинска.

«Безусловно, я доволен командой. Перед началом сезона в нас мало кто верил, что мы можем так высоко залезть. Сегодня ребятам перед игрой в раздевалке напомнил, что мы, начиная с первого тура, поднимались с низов в таблице. И всегда двигались только вверх. Сказал, что можем сделать еще один важный шаг. Все понимали важность этих матчей и, наверное, по-началу с нами это сыграло злую шутку. Давила большая ответственность. А так, конечно, доволен командой. И характером, и вообще всеми игроками. Столько игр вытащили в пятых партиях! Сегодня удалось переломить матч за счет команды. Все понимали, что отступать некуда. Что конкуренты („Нова“ и МГТУ) играют после нас. Собрались и выполнили поставленную задачу», — прокомментировал главный тренер ВК «Динамо» Алексей Андреев.
После игры челябинского клуба завершился повторный матч между МГТУ и «Новой». Москвичи выиграли со счетом 3:2, что позволило южноуральцам выйти на первое место. 

«Есть некое удовлетворение от результата в чемпионате. Все-таки мы вышли в Суперфинал за первое-второе место. И уже будем его играть на определенном спокойствии. Потому что до этого было три команды, которые бились за самые высокие места. Не хотелось стать неудачником, проиграть эту битву и уйти играть за третье место. Выполнили цель, которую сами для себя поставили. У нас молодая, амбициозная команда. Мы выходили биться за первое место. Не умеем играть 3:0, зато умеем в пяти партиях. Чувствую ли себя одним из героев? Не особо. Да, в пятой партии сделал два эйса, но до этого были другие партии и там не все получалось. Смотрю в целом на игру, а не только на тай-брейк. Довольны результатом, но есть помарки в игре, которые надо устранить, чтобы выигрывать увереннее», — рассказал диагональный ВК «Динамо» Роман Мурашко.
Напомним, что по итогам финального этапа победитель чемпионата Высшей лиги «А» напрямую выходит в суперлигу, а команда, занявшая второе место, сыграет стыковые матчи с соперником, занявшим предпоследнее место в суперлиге за право быть представленным в элите российского чемпионата.