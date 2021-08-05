Челябинский волейболист сыграет в финале Олимпийских игр!

Виктор Полетаев в составе сборной России поборется за золото Игр в Токио

В полуфинале мужского турнира по волейболу на Олимпиаде-2020 в Токио сборная России одержала верх над командой Бразилии (3:1). В составе нашей команды выступает воспитанник челябинской школы волейбола Виктор Полетаев. В решающем поединке за золото российская сборная сразится с победителем другого полуфинала, в котором встретятся команды Франции и Аргентины.

Сегодня наша команда одержала волевую победу над соперниками из Бразилии. Уступив в первом сете 18:25, россияне сумели переломить ход матча, сначала сравняв счет (25:21), а затем и добив соперников в третьем и четвертом сетах — 26:24 и 25:23.

«Нам удалось поверить в себя, в то, что Бразилия не такая страшная. В первых двух сетах мы больше ходили и смотрели, как хорошо играет соперник. Не обращали внимания на свою игру, слишком много ошибались, эмоции отдавали не туда. А после третьего сета удалось немного расслабиться и уже мы начали диктовать свою игру. С таким соперником как Бразилия очень важно вести в счете, а не догонять», — прокомментировал пресс-службе Олимпийского комитета России капитан команды, знаменосец сборной России на торжественной церемонии открытия Игр-2020 Максим Михайлов.

Уроженец Челябинска, а ныне игрок питерского «Зенита» Виктор Полетаев на площадку не выходил, оставшись на скамейке запасных. 26-летний диагональный сборной России и питерского «Зенита» родился и вырос в Челябинске, где и получил волейбольное образование. Начинал учиться в лицее № 37, после чего по просьбе тренера перебрался в среднюю общеобразовательную школу № 99 в Ленинском районе. Там в спортивном классе с перспективными ребятами занималась тренер Людмила Алексеевна Тимофеева.

На одних из соревнований на талантливого спортсмена обратили внимание скауты молодежной команды «Зенит» из Казани в 2013 году. Виктор Полетаев закрепился в составе клуба, после чего его карьера пошла стремительно вверх. Первый вызов в состав национальной сборной челябинский волейболист получил в 2015 году.

Финальный поединок волейбольного турнира среди мужчин на Олимпийских играх состоится 7 августа в 17:15 по челябинскому времени. Соперник сборной России еще неизвестен. Он определится после того, как в полуфинале сыграют команды Франции и Аргентины.