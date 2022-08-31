Челябинский «Трактор» в новом хоккейном сезоне — скрытый фаворит или «темная лошадка»?

Подводим итоги межсезонья и оцениваем перспективы южноуральского клуба

Потеря легионеров и системообразующих игроков, проблемы во вратарской линии, не самая активная работа на трансферном рынке. Нынешнее межсезонье стало очень сложным для руководства ХК «Трактор». Состав команды заметно ослаб, но это не значит, что «черно-белые» стали хуже по игре. При очевидных проблемах, челябинцы выиграли два предсезонных турнира, видоизменили стиль игры и остались грозной силой на Востоке. Что ожидать от команды в новом сезоне — разбирался корреспондент ИА «Первое областное».

Межсезонье

Результаты матчей с участием «Трактора»:

4 августа. «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» — 6:2

5 августа. «Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» — 7:2

9 августа. «Металлург» (Магнитогорск) — «Трактор» — 1:4

10 августа. «Трактор» — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 4:2

12 августа. «Амур» (Хабаровск) — «Трактор» — 2:1 ОТ

24 августа. «Трактор» — «Металлург» (Магнитогорск) — 1:2 бул

25 августа. «Трактор» — «Барыс» (Нур-Султан) — 3:2

27 августа. «Трактор» — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:1

Вряд ли стоит напоминать всем о том, что к результатам матчей команд в межсезонье не стоит относиться серьезно. Все клубы на разных этапах подготовки к новому сезону решают в контрольных матчах и турнирах разные локальные задачи. Главным образом — наигрывают состав, находят оптимальные сочетания в звеньях.

Тем не менее, два выигранных предсезонных турнира «черно-белых» не могут не радовать. Подопечные Анвара Гатиятулина хоть и не без осечек, победили в Магнитогорске на мемориале Ромазана, взяли домашний трофей на Кубке губернатора. Были, правда, сокрушительные два поражения в начале августа от «Торпедо», но там команда играла под серьезными нагрузками. И уж точно результаты тех двух матчей не должны вводить в заблуждение.

Изменения в составе

Ушли:

вр. Роман Вилл («Динамо Пардубице» Чехия)

защ. Ник Бэйлен («Кельнер Хайе» Германия)

защ. Лоуренс Пилут («Баффало Сейбрз» НХЛ)

защ. Дмитрий Алексеев (ЦСКА)

защ. Богдан Жиляков («Динамо-СПб» ВХЛ)

нап. Лукаш Седлак («Колорадо Эвеланш» НХЛ)

нап. Томаш Гика («Динамо Пардубице» Чехия)

нап. Виталий Кравцов («Нью-Йорк Рейнджерс» НХЛ)

нап. Вячеслав Основин («Сибирь»)

Пришли:

вр. Кирилл Устименко («Ридинг», ECHL)

вр. Илья Проскуряков («Лада» ВХЛ)

защ. Иван Воробьев («Краковия» Польша)

защ. Александр Шепелев («Нитра» Словакия)

нап. Антон Бурдасов (СКА)

нап. Петр Хохряков («Салават Юлаев»)

нап. Михаил Котляревский («Металлург» ВХЛ)

нап. Илья Зиновьев («Дизель» ВХЛ)

Потери челябинцев этим летом велики: пятерка легионеров и Виталий Кравцов — все они играли очень значимую роль в клубе. Очевидно, что с их уходом совсем другим стал и «Трактор». И приобретений выделяются разве что Антон Бурдасов и Петр Хохряков. Но если первый может и должен будет играть важную роль в обновленной команде, то второй — вряд ли.

Состав и игровые линии

Вратари

После ухода Романа Вилла троица Челябинска выглядит тремя котами в мешке. Эмиль Гарипов в контрольных матчах межсезонья выглядел достойно. Но сможет ли он выдержать долгий и насыщенный сезон даже с учетом ротации в составе? Как минимум четыре сезона он был бэкапом в своих клубах, но никак не «первым номером».

Чего ждать от Кирилла Устименко непонятно, его уровень — полная загадка. Лучшие годы в карьере Ильи Проскурякова позади. Вне зависимости от того, как проявят себя голкиперы «Трактора» по ходу сезона, решать вопрос с приглашением надежного вратаря нужно. В штабе клуба об этом знают. Тот же гендиректор «черно-белых» Иван Савин на предсезонной пресс-конференции дал понять, что процесс селекции в клубе не завершился и будет продолжаться по ходу сезона. Хотелось бы, чтобы решение этого вопроса не затянулось надолго.

Защита

Еще одна линия в «Тракторе», которая летом больше потеряла, чем приобрела. И опять-таки из-за ухода двух легионеров, на которых строилась игра команды. Причем, Ник Бэйлен и Лоуренс Пилут — защитники атакующего плана. Руководству клуба не удалось найти им адекватную замену. А это значит, что кому-то из прошлогоднего состава нужно несколько скорректировать свои действия на площадке.

Какой паре оборонцев играть, например, в большинстве? Судя по всему, несколько иную роль в клубе теперь будет играть Альберт Яруллин. Он больше умеет и любит помогать форвардам и подключаться к атакам.

Есть еще прогрессирующий Сергей Телегин, не раскрывший полностью свой потенциал в «Тракторе» Артем Блажиевский. Игорь Исаев, Илья Капрухин и Роман Манухов, не в обиду им, до уровня топ-клуба дотягивают едва ли. Защитную линию «Трактора» нужно усилять, хотя бы двумя игроками в первую-вторую пару.

Нападение

Наконец, за линию атаки, если судить по игре команды в межсезонье, можно переживать в меньшей степени. Да, потеря чешской связки Лукаш Седлак — Томаш Гика бьет по глубине состава. А тут еще Виталий Кравцов вновь обратил свой взор за океан. Но есть ощущение, что тренерскому штабу «Трактора» есть откуда черпать резервы для усиления атакующего потенциала клуба.

Начнем с того, что вернулся в родные пенаты Антон Бурдасов. Возможно, принесет ощутимую пользу клубу (пусть и не в наборе баллов за результативность) Петр Хохряков. Могут взять на себя роль лидеров и провести более удачный сезон, чем предыдущий Калинин, Бывальцев, Ткачев. А ведь есть еще Пулккинен с Тертышным.

И наконец, Максим Шабанов. На мемориале Ромазана и в особенности Кубке губернатора он приятно удивил. Креативный форвард с хорошей техникой вполне может «выстрелить» в новом сезоне. Почему бы ему не стать одним из открытий чемпионата?

Соперники

«Ак Барс» наводит ужас на соперников ещё с конца весны. Появление Олега Знарка, возвращение Билялетдинова, подписание Шипачёва, Радулова, Галиева, Семёнова сделали казанцев главными фаворитами сезона. Сумеет ли хедкоуч «зеленых» объединить коллектив, создать из него сильную боевую единицу в сжатые сроки? Есть ощущение, что запрагать «барсы» могут долго. Но уж если раскатятся, то остановить их будет очень сложно. К плей-офф наверняка казанский коллектив будет выглядеть очень мощно.

Осталось при своем «Магнитка», в которой выделяется результативностью ударное звено Голдобин — Зернов — Карпов. Солидно смотрятся и другие тройки нападения. Добавить сюда отличную вратарскую бригаду в лице Кошечкина и Паскуале, а также хорошую линию обороны — и получите еще одного фаворита не только Восточной конференции, но и всей Лиги.

Серьезные притязания на высокие места и у «Авангарда», вернувшего в свои ряды из-за океана Владимира Ткачева. У омичей практически нет слабых мест, но особенно внушительно выглядит нападение — как минимум три почти равнозначных звена в атаке доставят головной боли любому сопернику.

Фавориты Востока. Рейтинг букмекеров

«Ак Барс» (Казань) — 2,30

«Металлург» (Магнитогорск) — 4,50

«Авангард» (Омск) — 5,50

«Трактор» (Челябинск) — 10,0

«Автомобилист» (Екатеринбург) — 11,0

«Салават Юлаев» (Уфа) — 15,0

«Сибирь» (Новосибирск) — 25,0

«Барыс» (Нур-Султан) — 30,0

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — 50,0

«Амур» (Хабаровск) — 60,0

«Адмирал» (Владивосток) — 70,0

В предстоящем сезоне фаворитом Восточной конференции, по мнению букмекеров, является «Ак Барс». И все благодаря качественной и сильной трансферной кампании казанцев, подписав контракты с рядом статусных и сильных игроков. Теперь за «Ак Барс» будут выступать экс-лидеры московского «Динамо» Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов и Станислав Галиев. Также казанцы вернули в Россию Александра Радулова, который с 2016-го выступал в НХЛ.

Вторым фаворитом конференции эксперты считают «Металлург». На итоговое лидерство клуба из Магнитогорска предложена котировка 4.50. В прошлом сезоне «Магнитка» остановилась в шаге от победы в Кубке Гагарина: вела в финальной серии у ЦСКА 3-1, но проиграла три встречи подряд и упустила трофей. В период межсезонья магнитогорцам удалось сохранить состав и даже немного усилиться.