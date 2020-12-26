Челябинский «Трактор» в гостевом матче проиграл «Куньлуню»

Исход матча решился на последней минуте

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ челябинский «Трактор» в Мытищах встречался с китайским «Куньлунь Ред Стар», в этом сезоне принимающем соперников на подмосковном льду.

Встреча началась неудачно для челябинского клуба — на пятой минуте игры с разницей в 23 секунды игроки «Куньлуня» дважды отправляли шайбу в ворота «Трактора» (голы на счету Вячеслава Лещенко и Паркера Фу).

Ближе к концу второй двадцатиминутки подопечным Анвара Гатиятулина удалось сравнять счет: сначала в меньшинстве отличился Лукаш Седлак, а затем — Виталий Кравцов. Более того, на 5-й минуте третьего периода Лоуренс Пилут вывел «Трактор» вперед — 3:2.

Однако концовка встречи осталась за китайским клубом. На 54-й минуте игры Войтек Мозих сравнял счет, а за 44 секунды до ставшей финальной сирены Вячеслав Лещенко, недавно отчисленный из «Трактора», принес победу своей новой команде — 4:3 в пользу «Куньлуня».

Челябинский клуб, несмотря на поражение, остался на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ.