Челябинский «Трактор» уступил в гостевом поединке «Йокериту» в матче КХЛ

Южноуральские хоккеисты в овертайме проиграли в первом гостевом матче сезона

Сегодня, 6 сентября, хоккеисты челябинского «Трактор» провели первый гостевой поединок стартовавшего сезона в КХЛ. В Хельсинки подопечные Анвара Гатиятулина, уступая по ходу матча местному «Йокериту» 0:3, сумели переломить ход матча, сравнять счет, но все же уступили соперникам в овертайме — 4:5.

В первом периоде южноуральцы попали под мощный прессинг и скорости в исполнении финского клуба. Хозяевам уже на второй минуте удалось распечатать ворота Романа Вилла, реализовав численное большинство. К исходу первой двадцатиминутки Ииро Пакаринину удалось сделать «дубль»: и вновь финны хладнокровно разыграли «лишнего».

В том, как надо играть имея численный перевес, «Йокерит» наглядно продемонстрировал и во втором периоде. На сей раз автором заброшенной шайбы стал Калле Коссила, сделав счет крупным — 3:0. Несмотря на то, Виталий Абрамов сумел сократить разрыв в счете, игра «черно-белых» выглядела обреченной. Не видно было, за счет чего команда сможет добавить и переломить ход игры.

Тем не менее, сделать это подопечным Анвара Гатиятулина удалось. В заключительном отрезке матча Андрей Стась свел разрыв в счете до минимума. Правда, тут же хозяева восстановили статус-кво. А затем челябинцы провели ударную двухминутку, в которой сначала Томаш Гика вновь сократил отставание, а затем Теему Пуллкинен мощнейшим щелчком сделал счет на табло — 4:4!

Увы, в овертайме больше свежести оказалось у хозяев льда. В первом случае при выходе «1 в 0» они гостей простили. А в следующем моменте наказали форварда «Трактора» Лукаша Седлака за излишнюю самоуверенность при выходе из своей зоны. Форвард хозяев обокрал чешского легионера «черно-белых», сделал передачу на партнера по команде Коссилу, который в красивом стиле переиграл голкипера челябинцев и принес победу своей команде — 5:4.

Следующий матч «Трактор» проведет уже послезавтра, 8 сентября. Челябинцы сразятся в Риге с местным «Динамо». Поединок в прямом эфире покажет телеканал ОТВ, трансляция будет доступна на сайте 1obl.tv.