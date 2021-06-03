Челябинский «Трактор» определился с планами предсезонной подготовки

За полтора месяца команда проведет несколько тренировочных сборов и примет участие в двух турнирах

Челябинский «Трактор» обнародовал планы предсезонной подготовки, которая пройдет с середины июля и до 1 сентября — даты начала регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

13 июля запланирован выход игроков из отпуска и медицинский осмотр. С 15 по 27 июля — тренировочный сбор в Паюлахти (Финляндия), во время которого будут проведены несколько контрольных игр (точные даты и соперники пока не обнародованы).

С 28 июля по 2 августа команда продолжит тренировки в Челябинске, после чего вылетит в Сочи для участия в предсезонном турнире, который продлится с 3 по 8 августа (соперники пока до конца не определены).

9 августа подопечные Анвара Гатиятулина начнут очередной тренировочный сбор, который пройдет в Челябинске и продлится до 22 августа.

С 23 по 27 августа «Трактор» примет участие в Кубке губернатора Челябинской области, который пройдет на ледовой арене имени Валерия Белоусова в Челябинске. Соперниками челябинцев станут соседи из екатеринбургского «Автомобилиста», ярославский «Локомотив» и новосибирская «Сибирь».

Последние три дня перед началом регулярного чемпионата «Трактор» будет тренироваться на своей арене в столице Южного Урала.

Напомним, в нынешнее межсезонье челябинский клуб значительно обновил свой состав.

В частности, команду пополнили вратарь Эмиль Гарипов, защитники Альберт Яруллин, Евгений Кулик, форварды Владимир Ткачев, Теему Пулккинен, Виталий Абрамов, Кирилл Капустин, Андрей Стась и Алексей Потапов.