Челябинский «Трактор» одержал победу над питерским СКА в Сочи

Победная шайба на счету Лукаша Седлака

Хоккеисты «Трактора» одержали свою третью победу на предсезонном турнире в Сочи. В заключительном матче подопечные Анвара Гатиятулина взяли верх над питерским СКА (1:0) и вышли на первое место в турнирной таблице. Единственную шайбу забил чешский легионер «черно-белых» Лукаш Седлак.

В первых двух поединках на турнире в Сочи челябинский «Трактор» взял верх над омским «Авангардом» и олимпийской сборной России. И даже несмотря на потерю очков с «Автомобилистом» (3:4 в овертайме), игра команды произвела хорошее впечатление.

Сегодня игра со СКА получилась закрытой, тягучей с минимум голевых моментов у ворот обеих команд. Единственную шайбу в середине первого периода записал на свой счет Лукаш Седлак.

Благодаря этой победе «черно-белые» вышли на первое место в турнирной таблице. Итоговое место «Трактора» станет известно после того, как сыграют свой заключительный матч «Автомобилист».