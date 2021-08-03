Челябинский «Трактор» обыграл «Авангард» в первом матче межсезонья

Южноуральский клуб с победы стартовал на предсезонном турнире в Сочи

В Сочи стартовал предсезонный хоккейный турнир «Parimatch Sochi Hockey Open». Челябинский «Трактор» в первом матче обыграл действующего обладателя Кубка Гагарина — омский «Авангард» со счетом 6:3. Одним из героев встречи стал форвард южноуральского клуба Никита Тертышный, записавший на свой счет 3 очка по системе «гол+пас».

Несмотря на пропущенную шайбу в самом начале встречи, «черно-белые» достаточно быстро отыгрались, а затем и вышли вперед. Оба раза челябинцам удалось реализовать численное большинство. Отличились легионеры «Трактора» Лукаш Седлак и Теему Пулккинен.

Во втором периоде команды надежно действовали в обороне и все же «ястребам» удалось сравнять счет. Защитник омичей Богдан Денисевич подключился к атаке и неотразимо бросил — 2:2.

Третий отрезок матча лучше провели челябинцы. Они были быстрее, свежее, агрессивней в атаке. Сначала Ник Бэйлен вывел команду вперед, затем Виталий Абрамов увеличил отрыв в счете. Правда, тут же Наиль Якупов вновь сократил отставание — 4:3. Однако за 3 с небольшим минуты до финального свистка Владимир Ткачев реализовал буллит, а Никита Тертышный поставил точку в матче — 6:3.

Предсезонный турнир. Parimatch Sochi Hockey Open.

3 августа. «Трактор» (Челябинск) — «Авангард» (Омск) — 6:3 (2:1, 0:1, 4:2)

0:1 — Телегин (Дедунов) — 01:59

1:1 — Седлак (Тертышный, Абрамов) — 07:41 (5×4)

2:1 — Пулккинен (Тертышный) — 08:37 (5×4)

2:2 — Денисевич (Якупов, Найт) — 36:04

3:2 — Бэйлен (Седлак, Абрамов) — 45:59

4:2 — Абрамов (Телегин) — 48:07

4:3 — Якупов (Береглазов, Паре) — 49:27

5:3 — Ткачёв — 57:43 (буллит)

6:3 — Тертышный — 59:31 (5×6)

«Трактор»: Вилл; Пилут — Яруллин, Калинин (К) — Ткачев — Пулккинен; Телегин — Бэйлен (А), Абрамов — Седлак — Тертышный; Кулик — Карпухин, Основин — Бывальцев — Капустин; Исаев — Ясинский, Шолохов — Стась (А) — Фатеев.

«Авангард»: Грубец; Чистяков — Денисевич, Цегларик — Найт (А) — Якупов (А); Готовец — Гончаров, Косов — Паре — Грицюк; Береглазов — Покка, Брюквин — Каблуков — Шевченко; Соловьёв, Комаров — Телегин — Дедунов (К), Соколов.

Броски: 50 (18+10+22) vs 52 (11+28+13);

Броски в створ: 24 (11+3+10) vs 28 (15+7+6);

Вбрасывания: 20 (7+7+6) vs 41 (13+15+13);

Блокированные броски: 7 (2+1+4) vs 13 (7+1+5);

Силовые приемы: 16 (9+4+3) vs 11 (4+5+2);

Время в атаке: 09:52 (03:54+03:08+02:50) vs 09:04 (02:21+03:43+03:00)

Штраф: 8 (2+2+4) vs 4 (4+0+0).