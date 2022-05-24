Сегодня, 24 мая, челябинский хоккейный клуб «Трактор» произвел обмен с питерским «Динамо». В Санкт-Петербург перебирается игрок «Челмета» Богдан Жиляков, а за защитника и денежную компенсацию «черно-белые» получили права на вратаря Кирилла Устименко, сообщает пресс-служба челябинского клуба.
23-летний голкипер Кирилл Устименко — уроженец белорусского Гомеля. В 2011 году Кирилл Устименко перебрался в Санкт-Петербург, где начал профессиональную карьеру, выступая за «Динамо» в Молодежной хоккейной лиге и Высшей хоккейной лиге. Дважды признавался лучшим вратарем месяца на Западе МХЛ, один раз сыграв на Кубке вызова, где собираются лучшие игроки лиги (2018).
В 2017 году голкипер стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира в составе сборной России. В сезоне 2017/2018 вратаря на драфте НХЛ под № 80 выбрала «Филадельфия Флайерз». За океаном Устименко выступал за «Рединг Роялс» в Лиге Восточного побережья (ECHL) и клуб «Лихай Вэлли Фантомс» Американской хоккейной лиги (AHL). В январе 2020 года был признан лучшим голкипером месяца в ECHL. В текущем сезоне Кирилл Устименко вызывался в основной состав «Филадельфии».
Богдан Жиляков — выпускник хоккейной школы «Трактор». Имеет опыт выступления в КХЛ, где в составе «черно-белых» провел 13 игр. В МХЛ выступал за «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Белых медведей». Всего в Молодежной лиге провел 170 встреч и набрал 59 (11+48) очков при показателе полезности «+53».
В ВХЛ на протяжении трех сезонов являлся защитником «Челмета». За челябинский коллектив провел 118 игр, забросил четыре шайбы и отдал 23 передачи при показателе полезности «+6».
Напомним, что хоккейный клуб «Трактор» подписал долгосрочный контракт с Антоном Бурдасовым. Соглашение рассчитано на три года.
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