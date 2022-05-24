Челябинский «Трактор» обменял защитника Богдана Жилякова на вратаря Кирилла Устименко «Черно-белые» получают права на голкипера, которые принадлежали «Динамо» из Санкт‑Петербурга



23-летний голкипер Кирилл Устименко — уроженец белорусского Гомеля. В 2011 году Кирилл Устименко перебрался в Санкт-Петербург, где начал профессиональную карьеру, выступая за «Динамо» в Молодежной хоккейной лиге и Высшей хоккейной лиге. Дважды признавался лучшим вратарем месяца на Западе МХЛ, один раз сыграв на Кубке вызова, где собираются лучшие игроки лиги (2018).



В 2017 году голкипер стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира в составе сборной России. В сезоне 2017/2018 вратаря на драфте НХЛ под № 80 выбрала «Филадельфия Флайерз». За океаном Устименко выступал за «Рединг Роялс» в Лиге Восточного побережья (ECHL) и клуб «Лихай Вэлли Фантомс» Американской хоккейной лиги (AHL). В январе 2020 года был признан лучшим голкипером месяца в ECHL. В текущем сезоне Кирилл Устименко вызывался в основной состав «Филадельфии».



Богдан Жиляков — выпускник хоккейной школы «Трактор». Имеет опыт выступления в КХЛ, где в составе «черно-белых» провел 13 игр. В МХЛ выступал за «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Белых медведей». Всего в Молодежной лиге провел 170 встреч и набрал 59 (11+48) очков при показателе полезности «+53».



В ВХЛ на протяжении трех сезонов являлся защитником «Челмета». За челябинский коллектив провел 118 игр, забросил четыре шайбы и отдал 23 передачи при показателе полезности «+6».



Напомним, что хоккейный клуб «Трактор» подписал

Сегодня, 24 мая, челябинский хоккейный клуб «Трактор» произвел обмен с питерским «Динамо». В Санкт-Петербург перебирается игрок «Челмета» Богдан Жиляков, а за защитника и денежную компенсацию «черно-белые» получили права на вратаря Кирилла Устименко, сообщает пресс-служба челябинского клуба.23-летний голкипер Кирилл Устименко — уроженец белорусского Гомеля. В 2011 году Кирилл Устименко перебрался в Санкт-Петербург, где начал профессиональную карьеру, выступая за «Динамо» в Молодежной хоккейной лиге и Высшей хоккейной лиге. Дважды признавался лучшим вратарем месяца на Западе МХЛ, один раз сыграв на Кубке вызова, где собираются лучшие игроки лиги (2018).В 2017 году голкипер стал бронзовым призером юниорского чемпионата мира в составе сборной России. В сезоне 2017/2018 вратаря на драфте НХЛ под № 80 выбрала «Филадельфия Флайерз». За океаном Устименко выступал за «Рединг Роялс» в Лиге Восточного побережья (ECHL) и клуб «Лихай Вэлли Фантомс» Американской хоккейной лиги (AHL). В январе 2020 года был признан лучшим голкипером месяца в ECHL. В текущем сезоне Кирилл Устименко вызывался в основной состав «Филадельфии».Богдан Жиляков — выпускник хоккейной школы «Трактор». Имеет опыт выступления в КХЛ, где в составе «черно-белых» провел 13 игр. В МХЛ выступал за «Динамо» из Санкт-Петербурга и «Белых медведей». Всего в Молодежной лиге провел 170 встреч и набрал 59 (11+48) очков при показателе полезности «+53».В ВХЛ на протяжении трех сезонов являлся защитником «Челмета». За челябинский коллектив провел 118 игр, забросил четыре шайбы и отдал 23 передачи при показателе полезности «+6».Напомним, что хоккейный клуб «Трактор» подписал долгосрочный контракт с Антоном Бурдасовым . Соглашение рассчитано на три года.

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