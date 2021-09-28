Челябинский тхэквондист завоевал бронзовую медаль турнира Russia Open

Артем Нухов стал призером международных состязаний в Москве

В Москве завершился X Международный рейтинговый турнир по тхэквондо Russia Open. В престижных соревнованиях выступили два южноуральских спортсмена, один из которых завоевал медаль. Бронзовым призером стал Артем Нухов, сообщает региональная федерация тхэквондо.

В этом году в статусных состязаниях приняли участие 125 спортсменов из Индии, Бразилии, Эстонии, Казахстана, Беларуси, Саудовской Аравии, Таджикистана и России.

Бронзовую медаль рейтингового турнира завоевал мастер спорта России из Челябинска Артем Нухов. Он выступал в весовой категории до 58 кг среди мужчин. Артем провел три боя, а в финале уступил победителю турнира. Тренируется спортсмен под руководством заслуженного тренера России Дмитрия Тарасова.

Еще один участник состязаний кандидат в мастера спорта Илья Артамонов в весовой категории до 63 кг уступил за выход в полуфинал спортсмену из Бразилии.

Отметим, что история рейтинговых турниров Russian Open по тхэквондо берет свое начало в Челябинске. Именно здесь, у нас на Урале, в 2011 году стартовал Первый Международный рейтинговый турнир по олимпийскому тхэквондо Russian Open, который затем в 2013 году вновь состоялся в столице Южного Урала. И именно с этих турниров взяла старт история проведения в Челябинске чемпионата мира по тхэквондо 2015 года.