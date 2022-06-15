Челябинский тхэквондист Константин Минин завершил спортивную карьеру

Победитель командного чемпионата мира планирует стать тренером

Известный челябинский тхэквондист Константин Минин принял решение завершить свою спортивную карьеру. Победитель и призер командных чемпионатов мира и Европы сообщил корреспонденту «Первого областного», что на его решение повлияло приглашение в тренерский штаб национальной сборной России.



Константин Минин, как и его брат-близнец Вячеслав, на протяжении десяти лет входил в состав сборной России, становился победителем и призером многих международных турниров. Главным образом успехи спортсмена связаны с крупнейшими командными состязаниями по тхэквондо. Наиболее яркой стала победа на командном Кубке мира — 2014 в Мексике, где честь сборной России защищали братья Минины.

«Долгое время уход из большого спорта казался чем-то очень далеким. Я ухожу из спорта легко, без каких-либо сожалений и с огромной благодарностью. К родителям, которые привели нас с братом в зал. К брату за то, что разделил со мной этот увлекательный путь. К тренеру за все, что он для меня сделал и продолжает делать», — написал Константин Минин в соцсети.

Не забыл спортсмен и про свою супругу Татьяну, с которой они поженились в 2020 году. Год спустя она выиграет в Токио серебряную медаль Олимпийских игр. И признается, что важную роль в этом успехе сыграл и Константин.

«Я благодарен тхэквондо за свою главную победу. Одно только знакомство с тобой, Таня, уже стоило того, чтобы заниматься им 22 года», — добавил Константин Минин.

Братья Минины не без успеха освоили спортивную журналистику, выпустив на ютуб собственный канал, посвященный аналитике и разбору новостей из мира тхэквондо. И даже стали призерами областного конкурса Минспорта в одной из номинаций. Пробовали себя в роли экспертов и телекомментаторов на ТВ. Однако Константин намерен дальше работать не в сфере СМИ, а остаться в тхэквондо в качестве тренера сборной России.

В тренерский штаб национальной команды входит и личный наставник Константина Минина — Дмитрий Тарасов. Отметим, что в сборной России работает также челябинец Александр Энс, личный тренер Татьяны Мининой.