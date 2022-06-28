Челябинский студент стал победителем шахматного турнира, посвященного памяти Виктора Давыдова

Евгений Полосин выиграл мужские состязания, Екатерина Кабанова из ХМАО — женские

В Челябинске подвели итоги XV турнира по быстрым шахматам, посвященного памяти председателя регионального Заксобрания Виктора Давыдова. В этом году обладателем кубка стал челябинский студент Евгений Полосин. В состязаниях среди женщин не было равных мастеру ФИДЕ Екатерине Кабановой из ХМАО, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Челябинской области.

Прошедший юбилейный шахматный мемориал В. Ф. Давыдова собрал в челябинском Конгресс-холле Центра международной торговли 107 спортсменов из разных областей России. Испытать себя в рапиде могли шахматисты самого разного возраста: за одной доской можно было увидеть ветерана интеллектуальной игры и юного шахматиста, находящегося в начале своей спортивной карьеры.

На торжественном открытии мемориала гостей тепло приветствовали заместитель председателя комитета Законодательного собрания по молодежной политике, культуре и спорту Евгений Рева и член наблюдательного комитета Федерации шахмат России Амир Гилязов.

Напряженная шестичасовая борьба на дистанции в 9 туров определила победителя мемориала, им стал челябинский студент, выпускник СШ № 9 Евгений Полосин. Второй приз завоевал воспитанник челябинской шахматной школы Тимур Сафин, третье место — у Алексея Смирнова из Перми.

Организаторы соревнований предусмотрели призы не только для сильнейшей десятки основного турнира, но и для отличившихся в специальных категориях. Так, в категории «женщины» обладательницей первого приза стала женский мастер ФИДЕ Екатерина Кабанова (ХМАО). Первый приз в категории «ветераны» достался челябинцу Валерию Шаньгину. Лучший результат среди женщин-ветеранов показала Надежда Севастьянова.