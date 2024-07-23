Челябинский стронгмен Алексей Серебряков установил командный мировой рекорд

Вместе с силачами из Башкортостана он сдвинул с места автопоезд весом 122 тонны

Уникального достижения добилась российская команда силачей. Она установила новый мировой рекорд по тяге тяжелой колесной техники. Шесть богатырей сдвинули с места автопоезд массой 122 тонны. В составе российской команды помог установить рекорд челябинский стронгмен Алексей Серебряков, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Новый мировой рекорд по тяге тяжелой колесной техники в упряжке за собой по металлической лестнице силачи поставили в Сибае (Республика Башкортостан). Организатором события выступил известный стронгмен, обладатель звания «Самый сильный человек России» Эльбрус Нигматуллин. Он собрал команду из шести силачей, в которую вошел челябинский атлет Алексей Серебряков.

«Свершилось! Наши ребята установили новый мировой рекорд, который держался более 5 лет. Невероятное напряжение! Треск сбруи и деформация металла плюс растяжение упряжки не помешали нашей команде выполнить свою задачу. Каждый из шести атлетов путем нечеловеческих усилий внес свою лепту в это достижение. В единстве наша сила», — зафиксировал историческое достижение Эльбрус Нигматуллин, выложив видео установления рекорда на своей страничке в соцсетях.

Российская команда в течение дня три раза обновила российский и мировой рекорд. В первом подходе силачи протянули автопоезд весом 88 тонн на расстояние 8 метров, во втором — отбуксировали вес, равный 106 тоннам, на 4,60 метра. Наконец, в третьем подходе сдвинули с места автопоезд весом 122 тонны.

В составе команды оказался и челябинский стронгмен Алексей Серебряков. Помимо него авторами мирового рекорда стали силачи из Башкортостана Денис Вагапов, Альберт Мустафин, Айдар Байчурин, Марсель Мурзин и Арман Утигенов.