Челябинский стрелок завоевал пять медалей на чемпионате России

Артур Абдрахманов отличился в состязаниях среди глухих спортсменов

Челябинец Артур Абдрахманов произвел фурор на чемпионате России по пулевой стрельбе среди глухих спортсменов. На состязаниях в Ижевске он завоевал пять медалей — одну золотую, три серебряных и одну бронзовую. Все эти награды атлет получил за точную стрельбу из пистолета, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Состязания прошли в Ижевске и собрали лучших стрелков с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Одним из героев чемпионата стал челябинский спортсмен Артур Абдрахманов. В его активе пять медалей в следующих упражнениях: МПП‑60, МП‑60 м, ПП‑60, МП‑60 и ПП‑ПС (смешанные пары). Другими словами, все призовые места он получил в стрельбе из пистолета.

Это первый по-настоящему серьезный успех на всероссийских соревнованиях для челябинского стрелка. Занимается Артур Абдрахманов в челябинской спортшколе по пулевой стрельбе под руководством тренера Эдварда Тулумбаджяна.