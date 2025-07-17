Челябинский стадион имени Елесиной преобразится после масштабной реконструкции

Спустя 13 лет здесь постелют новые легкоатлетические дорожки и заменят травяную зону в центральном секторе стадиона

Легкоатлетический комплекс имени Елены Елесиной в Челябинске закрыт на капитальный ремонт, который обещает кардинально изменить облик знакового спортивного объекта. После 13 лет эксплуатации изношенное покрытие легкоатлетических дорожек, травяная зона и системы ограждения будут полностью заменены. Работы ведутся полным ходом и должны завершиться к концу августа, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В связи с капитальным ремонтом легкоатлетического комплекса имени Елены Елесиной в Челябинске летний легкоатлетический сезон на стадионе отменен. Это потребовало переноса ряда соревнований в Екатеринбург. Ремонт — необходимая мера, обусловленная износом беговых дорожек, которые последний раз обновлялись в 2012 году, хотя нормативный срок их службы составляет всего 5—7 лет.

«Они уже не соответствуют требуемым стандартам. Да и у легкоатлетов риск получить травму на устаревшем покрытии многократно возрастает. Кстати, всех наших ребят мы распределили по другим спортивным объектам, это не мешает их подготовке к соревнованиям», — отметил в разговоре с корреспондентом ИА «Первое областное» начальник управления по ФКиС администрации Челябинска Александр Ильиных.

Модернизация спорткомплекса, обошедшаяся в 537 миллионов рублей из областного и городского бюджетов, включает в себя установку новых беговых дорожек, соответствующих самым высоким международным стандартам (аналогичное покрытие использовалось на олимпийском стадионе «Птичье гнездо» в Пекине).

Травяная зона в центре стадиона также будет обновлена, а сектор для метаний модернизирован. Для повышения безопасности проведения соревнований высота ограждений вокруг бегового сектора увеличится с 60 до 90 сантиметров в соответствии с новыми требованиями Всероссийской федерации легкой атлетики.

Реконструкция стадиона инициирована губернатором Челябинской области Алексеем Текслером и финансируется из областного и городского бюджетов. Завершение работ и открытие обновленного спортивного комплекса запланировано на конец августа текущего года.

Напомним, что стадион имени Елесиной неоднократно принимал крупные соревнования, включая чемпионаты России 2020 и 2023 годов, а также Спартакиаду сильнейших спортсменов России 2022 года. После реконструкции он продолжит принимать соревнования самого высокого уровня.