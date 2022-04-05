На проходившем в Москве чемпионате России по подводному спорту челябинский пловец Дмитрий Сметанкин завоевал золотые медали в классическом и динамическом апноэ, сообщает региональный Минспорт.
На соревнованиях выступило 80 спортсменов со всей России. Южный Урал на состязаниях представляли четыре спортсмена: Дмитрий Сметанкин, Татьяна Степанова, Степан Пугачев и Софья Стрелец. Многократный призер чемпионатов страны, обладатель Кубка России Дмитрий Сметанкин завоевал две медали высшей пробы. Воспитанник Евгения Богданова стал лучшим в плавании апноэ в классических ластах и динамическом апноэ в ластах.
Отметим, что в ближайшие дни южноуральские спортсмены также выступят на первенстве России по подводному спорту. Главные юниорские старты страны соберут около 500 участников. Южный Урал на них представят 11 пловцов-подводников.
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