Один из лидеров сборной России по спортивному туризму Расуль Фаезов из Челябинска выиграл золото чемпионата мира на соревнованиях, прошедших в Республике Марий Эл. Южноуралец выиграл сразу две лыжные дисциплины — в связке со спортсменкой из Коми, а также в эстафете. Победителями и призерами состязаний стали наши земляки и на первенстве мира, сообщается на сайте Федерации спортивного туризма России.
Чемпионат и первенство мира прошли в Республике Марий Эл и собрали сильнейших представителей спортивного туризма из четырех стран: России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
На чемпионате мира челябинец Расуль Фаезов выступил в двух дисциплинах спортивного туризма и в каждой одержал победу. Сначала он завоевал золотую медаль разделе «лыжная связка» с Александрой Безносиковой из Республики Коми. Причем дуэт оторвался от ближайших преследователей на 30 секунд. А затем наш земляк выиграл лыжную эстафету с Владиславом Безносиковым.
«Мне посчастливилось бежать в связке с Александрой Безносиковой. Сработали мы на отлично. Возможно, потому, что боялись друг друга подвести. А в эстафете Сашу заменил ее муж Владислав. Здесь нас было не остановить! Очень рад завершить этот год на такой приятной ноте», — поделился своими впечатлениями от чемпионата мира Расуль Фаезов.
Отметим, что успешно выступили южноуральские спортсмены и на первенстве мира. Так, Константин Отто и Анна Кадилова (Красноярский край) выиграли золотые медали в дисциплине «лыжная связка» среди юниоров. В эстафете среди юношей и девушек победу одержали Дмитрий Горбунов и Ольга Ярцева. Наконец, среди юношей первое место у Дмитрия Горбунова, серебро у Михаила Чистова.
В 2024 году сильнейших спортсменов-туристов ожидают этапы Кубка России и чемпионат страны, который состоится в конце апреля. Он станет заключительным стартом сезона-2023/24.