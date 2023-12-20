Челябинский спортсмен завоевал титул чемпиона мира по спортивному туризму

Расуль Фаезов выиграл состязания на лыжных дистанциях

Один из лидеров сборной России по спортивному туризму Расуль Фаезов из Челябинска выиграл золото чемпионата мира на соревнованиях, прошедших в Республике Марий Эл. Южноуралец выиграл сразу две лыжные дисциплины — в связке со спортсменкой из Коми, а также в эстафете. Победителями и призерами состязаний стали наши земляки и на первенстве мира, сообщается на сайте Федерации спортивного туризма России.

Чемпионат и первенство мира прошли в Республике Марий Эл и собрали сильнейших представителей спортивного туризма из четырех стран: России, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.

На чемпионате мира челябинец Расуль Фаезов выступил в двух дисциплинах спортивного туризма и в каждой одержал победу. Сначала он завоевал золотую медаль разделе «лыжная связка» с Александрой Безносиковой из Республики Коми. Причем дуэт оторвался от ближайших преследователей на 30 секунд. А затем наш земляк выиграл лыжную эстафету с Владиславом Безносиковым.

«Мне посчастливилось бежать в связке с Александрой Безносиковой. Сработали мы на отлично. Возможно, потому, что боялись друг друга подвести. А в эстафете Сашу заменил ее муж Владислав. Здесь нас было не остановить! Очень рад завершить этот год на такой приятной ноте», — поделился своими впечатлениями от чемпионата мира Расуль Фаезов.

Отметим, что успешно выступили южноуральские спортсмены и на первенстве мира. Так, Константин Отто и Анна Кадилова (Красноярский край) выиграли золотые медали в дисциплине «лыжная связка» среди юниоров. В эстафете среди юношей и девушек победу одержали Дмитрий Горбунов и Ольга Ярцева. Наконец, среди юношей первое место у Дмитрия Горбунова, серебро у Михаила Чистова.

В 2024 году сильнейших спортсменов-туристов ожидают этапы Кубка России и чемпионат страны, который состоится в конце апреля. Он станет заключительным стартом сезона-2023/24.