В Абу-Даби с 3 по 11 ноября проходит чемпионат мира по джиу-джитсу среди мужчин и женщин. Челябинский спортсмен Михаил Костюк занял второе место в дисциплине «файтинг», сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.
Данное мероприятие организовано международной федерацией джиу-джитсу JJIF и является главным стартом этого года. В соревнованиях принимают участие более 1000 спортсменов из 60 стран мира.
Южный Урал на соревнованиях представлял челябинец — Михаил Костюк. Южноуральскому спортсмену удалось обойти своих соперников в разделе «файтинг» весовой категории 94 кг и попасть в финал. Однако в нем он уступил, завоевав серебряную награду.
Напомним, что это не первый крупный успех челябинского спортсмена. В коллекции Костюка уже пять наград высшего достоинства европейских первенств.
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