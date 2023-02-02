В Орле завершилось зимнее первенство и чемпионат России по стрельбе из лука. Соревнования прошли в «классическом» и «блочном луке». Челябинец Илья Гарифьянов занял вторую строчку на первенстве и третью на чемпионате страны, сообщает региональный Минспорт.
В финале первенства России Илья Гарифьянов (тренер Валерий Чижов) встретился Иваном Синяевым из Рязани. В квалификации челябинец выступил с результатом 577 очков и был вторым. Решающий раунд в борьбе за золото выиграл рязанец со счетом 144:147.
Добавим, что ранее Илья Гарифьянов в Екатеринбурге завоевал золото Всероссийских стартов «Малахитовые стрелы».
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