Сегодня, 12 ноября, в Ташкенте стартовал чемпионат мира по самбо с участием атлетов из 50 стран в спортивном комплексе «Узбекистан». Челябинский спортсмен Александр Куликовских в весе 64 кг завоевал бронзовую медаль, сообщает пресс-служба регионального Минспорта.
Турнир проходит с 12 по 14 ноября в спортивном мужском и женском, а также в боевом самбо в семи весовых категориях. В соревнованиях принимают участие атлеты из 50 стран. Призовой фонд турнира составляет $231 тыс. Чемпионы мира получат по $4 тыс., серебряные призеры — по $3 тыс., бронзовые — по $2 тыс.
Челябинский спортсмен Александр Куликовских в весе 64 кг завоевал бронзовую медаль. Это первый призер чемпионата мира среди мужчин в Челябинской области.
«Поздравляю Александра с почетной наградой! Самбо — традиционный русский вид спорта, и нам очень приятно, что наш земляк добился такого замечательного результата, вписав свое имя в спортивную историю Челябинской области», — отметил министр по физической культуре и спорту Челябинской области Максим Соколов.
Отметим, что соревнования проходят в особых санитарных условиях, связанных с пандемией COVID-19, — участники чемпионата будут регулярно сдавать ПЦР-тесты, а также соблюдать все необходимые санитарные нормы.
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