В городе Куала-Лумпур завтра, 9 августа, стартует первенство мира по тайскому боксу. Отправился в столицу Малайзии и челябинский спортсмен Александр Быковских. Он выступит в возрастной категории юношей 12—13 лет под нейтральным флагом, сообщает региональный Минспорт.
Александр Быковских — молодой перспективный боец из СШОР «Мастер» Челябинска. В этом году ему удалось одержать победу на первенстве России по тайскому боксу, стать лидером сборной страны в своей возрастной и весовой категориях. Спортсмен также дважды становился победителем чемпионата Урало-Приволжской зоны первенства страны.
Напомним, что ранее девять южноуральцев завоевали медали первенства России по тайскому боксу. Александр Быковских и Никита Филинских стали победителями соревнований.
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