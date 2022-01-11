Челябинский спортсмен выступит на чемпионате Европы по спортивному ориентированию

Артемий Дорма выиграл две награды на Кубке России

Две серебряные медали завоевал на прошедшем в Башкирии Кубке России по спортивному ориентированию челябинец Артемий Дорма. Южноуральский спортсмен остановился в шаге от победы в классической и комбинированной гонке и теперь готовится выступить на стартующем 21 января в Болгарии чемпионате Европы, сообщает региональный Минспорт.

Особенность прошедшего кубка страны в том, что в программе состязаний были как традиционные для российского спортивного ориентирования дисциплины (классическая и комбинированная гонки), так и три эстафеты и дистанция в заданном направлении с общего старта.

Челябинец Артемий Дорма в заключительный день соревнований на классической гонке (14 км, 19 контрольных пунктов) завоевал серебряную медаль, лишь две секунды уступив победителю соревнований Ивану Куликову из Уфы. Днем ранее на такой же дистанции комбинированной гонки челябинец также показал второй результат.

Эти соревнования стали генеральной репетицией для лидеров сборной страны перед стартующим 21 января в Болгарии чемпионатом Европы. Артемий Дорма включен в заявку сборной России благодаря успешному выступлению на чемпионате страны, где наш земляк стал победителем соревнований. В активе воспитанника челябинской ОДЮСШ (тренер О. А. Кучина) есть также победы на первенствах мира и Европы.