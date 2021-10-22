Сегодня, 22 октября, южноуральский спортсмен Виктор Михайлов одержал безоговорочную победу в финале чемпионата мира по кикбоксингу. В самом жестком разделе этого ударного вида единоборств — К1.
Челябинец обошел спортсменов из Чехии, Боснии, Мексики и Украины. Двое из соперников — медалисты чемпионатов мира и Всемирных игр. В финале соперником южноуральца стал кыргызстанец Икбол Фозилжонов. Поединок получился интересным и напряженным. В итоге Виктор одержал безоговорочную победу.
«В принципе все пошло по плану, соперник, конечно, непростой, но в предварительной части был посложнее мексиканец, и в полуфинале украинец тоже сложный. Собранно, уверенно вышел на бой, работал по плану, выступил достойно. 20 лет тренировок, пота, крови, упорного труда вложено в эту победу. Это вершина в кикбоксинге пока что. Для меня было очень важно победить. Только с третьего раза получилось взять лидерство. Хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня на протяжении всего турнира, всей подготовки», — рассказывает Виктор Михайлов.
Напомним, что для 26-летнего Виктора Михайлова это уже третий чемпионат мира. И в 2015 году челябинец становился серебряным призером. Также он является чемпионом Европы и семикратным чемпионом России.
Коронавирус Общество Происшествия Культура Политика Наука Спорт Хоккей В мире Миасс Мнения Фоторепортаж ШОС и БРИКС Экономика
Время новостей Время новостей. Итоги Большая студия Весь спорт Время новостей. Миасс Дикий Урал Есть вопрос Зеленая передача Как тебе такое, Илон Маск? Медгородок Национальный интерес Наше утро О здоровье Происшествия Свободный лед Специальный репортаж Суперстар Уралым Хорошие песни ЭкоЛогика Юридическая мясорубка Еще... В гостях у Митрофановны Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Идентификация Красный блокнот Кредит недоверия Марафон талантов Моя деревня Новый год вот-вот Память народа Политические дебаты Просто бизнес Совет юриста Ток-шоу «Раунд» Уютный дом Южный Урал. Города