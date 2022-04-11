В Казани во дворце единоборств «Ак Барс» проходят одни из крупнейших соревнований по карате WKF «Кубок Ак Барса». Челябинский спортсмен Георгий Бурцев завоевал бронзовую медаль в кумите в весе до 60 кг, сообщает пресс-служба СШОР «Мастер» по карате.

В этом году турнир проходит в десятый раз. За награды борются более 1800 спортсменов из 42 регионов России. В число призеров вошел спортсмен СШОР «Мастер» Георгий Бурцев. В кумите в весе до 60 кг он сумел взять бронзовую медаль. Еще один представитель челябинской школы Максим Гургуров проиграл во встрече за 3-е место.

Напомним, что южноуральские спортсмены завоевали шесть медалей чемпионата мира по всестилевому карате. В соревнованиях приняли участие более двухсот спортсменов из шести стран.