В Тверской области в КСК «Конаковские конюшни» завершились главные соревнования сезона по конкуру для юных спортсменов —ежегодное первенство России. Челябинский спортсмен Артемий Зашляпин стал обладателем золотой и бронзовой медалей, сообщает региональный Минспорт.
В турнире приняли участие спортсмены из 13 регионов России. В первый день соревнований воспитанник ОБУ «СШОР Рифей» Артемий Зашляпин добыл бронзовую медаль турнира. А во второй соревновательный день челябинец одержал победу в двухгитовом маршруте 130/135 см среди юношей категории HL.
Напоминаем, что в этом году юноши и юниоры разделяются на группы HL и LL, которые используются для определения уровня спортсмена: High Level (высокий уровень), Low Level (низкий уровень).
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