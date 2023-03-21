Челябинский спортсмен стал бронзовым призером первенства России по универсальному бою

Ярослав Бирюков занял третье место в дисциплине «классика»

В Домодедово (Московская область) завершилось первенство России по универсальному бою среди юношей 12—13, 14—15 лет. В турнире выступили 600 юных бойцов из 42 регионов. Челябинский спортсмен Ярослав Бирюков стал бронзовым призером в разделе «классика», сообщает региональный Минспорт.Ярослав Бирюков выступал в составе сборной Челябинской области. Воспитанник Хаяла Аббасова завоевал бронзовую медаль в дисциплине «классика» (+55 кг, 12—13 лет). В этой категории участники двигаются к месту поединка через препятствия, а затем экипируются и сражаются в смешанной технике.Добавим, что в прошлом году челябинцы стали чемпионами мира по универсальному бою. Александр Дурыманов, Михаил Демитров и Юлия Капитонова завоевали золотые награды.