В Домодедово (Московская область) завершилось первенство России по универсальному бою среди юношей 12—13, 14—15 лет. В турнире выступили 600 юных бойцов из 42 регионов. Челябинский спортсмен Ярослав Бирюков стал бронзовым призером в разделе «классика», сообщает региональный Минспорт.
Ярослав Бирюков выступал в составе сборной Челябинской области. Воспитанник Хаяла Аббасова завоевал бронзовую медаль в дисциплине «классика» (+55 кг, 12—13 лет). В этой категории участники двигаются к месту поединка через препятствия, а затем экипируются и сражаются в смешанной технике.
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