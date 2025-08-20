Челябинский спортсмен стал абсолютным чемпионом УрФО по гонке дронов

Южноуральские спортсмены на соревнованиях в Екатеринбурге завоевали 12 медалей

Триумфально выступила на чемпионате и первенстве УрФО по гонке дронов в Екатеринбурге сборная команда Челябинской области. Южноуральские спортсмены завоевали 12 медалей, в том числе 7 — высшей пробы. Произвел впечатление на судей и соперников челябинец Артем Манапов, ставший абсолютным чемпионом соревнований в трех классах гонок, сообщает региональная Федерация гонок дронов.

На соревнованиях в Екатеринбурге спортсмены Челябинской области завоевали 12 медалей: 7 золотых, 2 серебряных и 3 бронзовых. И это — лучший результат среди всех регионов!

Главным действующим лицом первенства УрФО стал Артем Манапов. Перспективный спортсмен завоевал три золотые медали в классах гонок «75», «200» и «330» (этими цифрами обозначается вес дрона), став абсолютным победителем соревнований. Высокие результаты показали и другие наши земляки — Алексей Волков, Илья Евдокимов и Владимир Горобец.

«Особенно хотим отметить успехи нашего нового пилота Ильи Евдокимова. Порадовали и девушки, показавшие хороший уровень подготовки. Они достойны успешно представить наш регион на всероссийских соревнованиях», — отмечают в Федерации гонок дронов Челябинской области.

Отметим, что чемпионат и первенство УрФО в Екатеринбурге являлись финальным этапом отбора на всероссийские соревнования. Все призеры окружных состязаний завоевали право отправиться на национальный турнир.