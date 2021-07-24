Челябинский спортсмен с победы стартовал на Олимпийских играх в баскетболе 3×3

Российская команда с Кириллом Пискловым в составе одержала верх над командой Китая

Первый поединок олимпийского турнира по баскетболу 3×3 провела мужская сборная России, в составе которой выступает уроженец Челябинской области Кирилл Писклов. Благодаря его усилиям наша команда сумела победить соперников из Китая — 21:13.

Первые 7 минут на площадке шла равная борьба, однако при счете 12:12 лидерские качества взял на себя Александр Зуев. Ему удалось набрать 5 безответных очков, создав комфортное преимущество. В общей сложности он набрал 12 очков, став самым результативным в матче.

Хорошо провел поединок и челябинский баскетболист Кирилл Писклов, представляющий на Олимпиаде Свердловскую область. В его активе 6 набранных очков. Сегодня, российская команда проведет свой второй поединок на турнире. В 18:00 по челябинскому времени наша сборная сразится с соперниками из Нидерландов.

Олимпийские игры. Токио.

Баскетбол 3×3. Групповой турнир. Мужчины.

24 июля. Россия — Китай — 21:13 (Зуев — 12 очков, Писклов — 6, Карпенков — 2, Шаров — 1).

Перед тем, как отправиться на Олимпийские игры в Токио Кирилл Писклов дал эксклюзивное интервью ИА «Первое областное», в котором рассказал о том, каким видит будущее челябинского баскетбола.