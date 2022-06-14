Челябинский спортсмен признан лучшим боксером всероссийского турнира

Тамерлан Касымов завоевал золото на соревнованиях в Анапе

В Анапе завершились всероссийские соревнования класса «А» по боксу, на которых золотую медаль в весовой категории до 67 кг завоевал челябинец Тамерлан Касымов. Организаторы турнира признали его лучшим боксером турнира, а сам спортсмен завоевал право принять участие в чемпионате России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Турнир по боксу «Кубок командующего воздушно-десантными войсками Андрея Сердюкова» собрал более 80 участников из 22 регионов страны. Успешно в нем выступил южноуральский спортсмен Тамерлан Касымов. Ему удалось не только одержать четыре убедительные победы над своими соперниками, но и по решению главной судейской коллегии стать лучшим боксером турнира.

Победа дает Тамерлану Касымову возможность выступить на чемпионате России, который пройдет в сентябре в Чите.