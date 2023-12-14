Челябинский спортсмен одержал победу в профессиональной лиге тхэквондо

Сергей Каргаполов выиграл поединок у Вачигана Хачатряна на турнире в Казани

В Казани завершился всероссийский турнир «Золотая искра» по тхэквондо, в рамках которого состоялся поединок бойцов-профессионалов. В нем челябинец Сергей Каргаполов одержал победу над соперником из Санкт-Петербурга Вачиганом Хачатряном. Это вторая победа южноуральца в Professional Taekwondo League — новом проекте Федерации тхэквондо России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Профессиональная лига тхэквондо (PTL) была основана в 2022 году, здесь участники проводят поединки между собой в новом формате — без шлемов и жилетов. Бой состоит из 5 раундов по полторы минуты каждый. При этом поединки тхэквондисты ведут исключительно ногами, удары руками запрещены.

На турнире в Казани челябинский спортсмен Сергей Каргаполов провел свой второй поединок среди профи. Его соперником стал опытный боец из Санкт-Петербурга Вачиган Хачатрян. Однако упорной борьбы не получилось. Южноуралец уверенно победил оппонента. Это уже вторая его победа в PTL. Ранее он выиграл у Кирилла Кима из Казани.

Сергей Каргаполов занимается в СШОР «Коре», является мастером спорта. Ранее становился победителем и призером всероссийских и международных турниров. Сейчас совмещает карьеру спортсмена и тренера.