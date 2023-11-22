Челябинский спортсмен-инвалид завоевал Кубок России по армрестлингу

Дмитрий Егоров выиграл состязания среди спортсменов с ПОДА

В городе Орел завершился Кубок России по армрестлингу среди людей с нарушениями зрения и опорно-двигательного аппарата. Золотую медаль и Кубок России завоевал воспитанник челябинской спортшколы по адаптивным видам спорта Дмитрий Егоров, сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Состязания в Орле собрали сильнейших спортсменов с ограниченными возможностями здоровья. Среди них оказался и челябинец Дмитрий Орлов. Воспитанник Вадима Алешкина сумел проявить себя в турнире среди людей с поражением опорно-двигательного аппарата. Он завоевал золотую медаль, а вместе с ней и Кубок России.

Интересно, что выступили в турнире и его подопечные. Четыре воспитанника Дмитрия Егорова стали призерами соревнований среди спортсменов с нарушениями зрения. Так, Олег Сычев завоевал золото в весовой категории до 90 кг. Серебряная медаль — в активе Дмитрия Сметанина (100 кг), а бронза — на счету Руслана Янбердина (70 кг) и Константина Бекетова (свыше 100 кг).

Отметим, что накануне успешно выступили и южноуральские спортсмены на всероссийских соревнованиях по пауэрлифтингу. На турнире в Верхней Пышме победителями и призерами стали Олеся Пермякова, Александра Казека и Вера Чугаева.