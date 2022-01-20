Челябинский снайпер совершил 88 точных бросков в баскетбольное кольцо

Игрок клуба «Челбаскет» Никита Перцев сделал подарок родному региону на день рождения

Самый меткий игрок баскетбольного клуба «Челбаскет» Никита Перцев присоединился к акции, поздравив Челябинскую область с 88-летием. Спортсмен совершил 88 точных попаданий по баскетбольному кольцу. Видеозапись бросков игрока клуб разместил в соцсетях.

Никита Перцев является одним из самых метких игроков «Челбаскета». Его главный козырь — точные броски с дальней дистанции. Именно он и вызвался необычным образом поздравить Челябинскую область с 88-летием. Игрок исполнил 88 точных бросков с линии выполнения штрафных бросков в баскетболе. В штабе клуба не уточняют, сколько времени ему потребовалось на то, чтобы выполнить поставленную задачу.





Напомним, акцию #ЧоЗа88 запустил один из медиахолдингов региона. В ней жители региона в социальных сетях рассказывают о своих маленьких подвигах, которые они совершили в честь дня рождения Южного Урала: 88 слепленных пельменях, 88 отжиманиях, 88 километрах, пройденных на лыжах, и многом другом. Акция продлится до конца января. Авторам самых необычных и впечатляющих идей приготовлены призы.