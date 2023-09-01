Челябинский шахматист стал серебряным призером этапа «рапид» Гран‑при России

В соревнованиях в Санкт‑Петербурге приняли участие 537 спортсменов

В Санкт-Петербурге завершился шахматный фестиваль «Петербургское лето», который является этапом «рапид» Гран-при России. Хороший результат на соревнованиях показал челябинский гроссмейстер Игорь Лысый. Он завоевал серебряную медаль Гран-при, сообщает региональный Минспорт.

В шахматном фестивале приняли участие 537 шахматистов. В числе участников также были 23 гроссмейстера. Среди них спортсмен челябинской шахматной школы Игорь Лысый. Южноуральский спортсмен на турнирной дистанции заработал 9 из 11 возможных очков. Только дополнительные показатели помешали шахматисту стать чемпионом этапа.

Добавим, что ранее в челябинском конгресс-холле Центра международной торговли прошел шахматный фестиваль «Мемориал М. А. Лозоватского». На соревнованиях состоялись три турнира по классическим шахматам, в которых выступили более 330 шахматистов. Обладателем главного кубка стал Бардья Данешвар из Ирана.