Челябинский шахматист стал победителем международного турнира в Сочи

Дмитрий Регнер одержал победу во всех девяти поединках

В Сочи завершился международный детский шахматный фестиваль City Park Chess Festival, собравший более 150 участников. Уверенную победу в турнире одержал челябинец Дмитрий Регнер. В своей возрастной категории он показал максимальный результат — 9 очков из 9 возможных, сообщает управление по ФКиС администрации Челябинска.

В программу шахматного фестиваля вошли состязания в нескольких видах программы: рапид, семейный парный турнир, турнир по «шведским» шахматам, турнир по шахматам Фишера, а также блиц.

В программе с самым коротким контролем времени чемпионом стал челябинец Дмитрий Регнер. Воспитанник тренера СШ № 9 Бориса Смирнова одержал победу во всех 9 партиях, показав максимальный результат.