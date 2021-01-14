Челябинский шахматист стал обладателем кубка «РАПИД Гран-при России»

Павел Понкратов завершил соревнования с результатом 9,5 очка

Шахматист из Челябинска Павел Понкратов стал обладателем главного кубка «РАПИД Гран-при России — 2021» по шахматам. Соревнования проходили в поселке Кольцово Новосибирской области и были посвящены памяти академика Льва Сандахчиева.



«За два дня сыграно 11 туров с контролем времени 15 минут + 10 секунд на ход. По итогам турнира определился лидер. Им стал выпускник челябинской МБУ СШ № 9 международный гроссмейстер Павел Понкратов. Завершив соревнования с результатом 9,5 очка, талантливый гроссмейстер стал обладателем главного кубка»,— рассказали ИА «Первое областное» в управлении физической культуры и спорта Челябинска.

Отметим, что на старт соревнований по быстрым шахматам вышли 210 шахматистов из 23 субъектов Российской Федерации и Республики Беларусь. Южный Урал представляли девять челябинских спортсменов. Один из них — Кирилл Сомкин — завоевал третий приз в категории «юноши».