В челябинском Гранд-отеле «Видгоф» завершился этап Всероссийских соревнований по быстрым шахматам «Рапид Гран-при России» — 2023. В этом году за победу боролись 180 шахматистов из 24 регионов. Бронзовую медаль турнира завоевал челябинский шахматист Ярослав Ремизов, сообщает региональный Минспорт.
Соревнования, посвященные памяти челябинского гроссмейстера Игоря Курносова, проводятся уже восьмой раз. Турнир стал одним из самых престижных шахматных соревнований в России и ближнем зарубежье. В этом году в борьбе за главный приз и кубковые очки приняли участие 43 обладателя международного звания, 13 из них — гроссмейстеры.
Победителем турнира стал международный гроссмейстер Денис Хисматуллин из Уфы. По дополнительным показателям второе место занял новосибирский гроссмейстер Дмитрий Бочаров. Обладателем бронзовой медали стал воспитанник челябинской спортшколы № 9, международный мастер Ярослав Ремизов.
Кроме того, состоялся турнир среди ветеранов. В нем не было равных гроссмейстеру Евгению Глейзерову из Брянска. Среди девушек лучшей стала челябинская шахматистка Елизавета Баранова. Первый юношеский приз увез в Екатеринбург Роман Кузьмин. Женский мастер ФИДЕ Яна Жапова (Забайкальский край) стала сильнейшей среди женщин.
Добавим, что ранее в Санкт-Петербурге завершился шахматный фестиваль «Петербургское лето», который является этапом «рапид» Гран-при России. Хороший результат на соревнованиях показал челябинский гроссмейстер Игорь Лысый. Он завоевал серебряную медаль Гран-при.
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