Челябинский самбист стал победителем чемпионата России

Александр Куликовских подтвердил звание сильнейшего в весовой категории до 64 кг

В Верхней Пышме (Свердловская область) завершился чемпионат России по самбо. Челябинец Александр Куликовских защитил титул сильнейшего в стране, выиграв золото в весовой категории до 64 кг. Южноуральский спортсмен одержал шесть побед, сообщает Всероссийская федерация самбо.

На соревнованиях в Верхней Пышме челябинский спортсмен провел шесть поединков и во всех одержал победу. Так, Александр Куликовских выиграл у соперников из Екатеринбурга, Перми, Верхней Пышмы, Москвы, Махачкалы, а в финале у опытного «мастера-международника» из Чувашии Александра Федорова.

Таким образом, Александр Куликовских, как и год назад, стал чемпионом страны в весовой категории до 64 кг. Тренируется спортсмен у заслуженного тренера России Андрея Вострикова.