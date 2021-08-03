Челябинский прыгун в воду стал призером Спартакиады молодежи России

Григорий Иванов завоевал серебро в прыжках с трехметрового трамплина

В Казани продолжаются финальные старты V Спартакиады молодежи России по прыжкам в воду. Челябинец Григорий Иванов завоевал серебряную медаль в прыжках с трехметрового трамплина, сообщил корреспонденту ИА «Первое областное» тренер спортсмена Юрий Пирожков.

На финальных стартах V Спартакиады молодежи России Григорию Иванову удалось составить достойную конкуренцию бронзовому призеру чемпионата Европы, обладателю полного комплекта наград I Европейских игр 2015 года Илье Молчанову из Москвы.

«Гриша достойно выступил, показал хорошие прыжки, выполнив тренерскую установку. Он продолжает бурно прогрессировать, повышать сложность прыжков. Парень он талантливый, трудолюбивый. Не сомневаюсь, что при таком подходе к тренировкам и соревнованиям он сможет вырасти в сильного спортсмена, одного из лидеров сборной страны»,— считает тренер атлета Юрий Пирожков.

Григорий Иванов является одним из самых перспективных южноуральских спортсменов в прыжках в воду. 20-летний воспитанник челябинской СШОР № 7 ранее неоднократно побеждал на первенствах страны, а в прошлом году сенсационно стал серебряным призером взрослого чемпионата России, став одним из кандидатов на участие в Олимпийских играх — 2020.

К сожалению, пройти отбор на Игры в Токио челябинцу не удалось из-за относительно неудачного выступления на чемпионате страны этого года. Тогда наш земляк занял 6-е место в прыжках с трехметрового трамплина.