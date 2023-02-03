Челябинский политолог стал победителем фестиваля интеллектуальных игр в Москве

Александр Мельников занял два первых места в турнирах по игре в отелло

В Москве завершился фестиваль интеллектуальных игр «Ларикс», победителем которого стал челябинский политолог Александр Мельников. Ему удалось победить в двух дисциплинах игры отелло (другое название — реверси), выиграв по ходу турниров у соперников из сборной России, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Фестиваль интеллектуальных игр «Ларикс-2023» прошел в конференц-зале московской гостиницы «Молодежная» и собрал участников из городов России и Беларуси. В программу соревнований вошли шашки, го, реверси, рэндзю, гомоку, коннект-6, сянци, сеги, таврели (русские шахматы) и другие настольные игры.

Челябинец Александр Мельников был представлен в двух дисциплинах игры отелло — на досках 8×8 клеток (официальная мировая дисциплина) и 10×10. И в каждой стал победителем соревнований. Причем ему удалось победить и участников сборной России, которая в 2021 году завоевала бронзу командного Кубка мира.

«Я ветеран этой игры, познакомился с ней еще в молодости. На серьезном уровне выступал, даже становился чемпионом СССР. В 90-е годы принимал участие в международных турнирах, занял 5-е место на чемпионате мира. А затем был долгий перерыв в карьере. Активизировался относительно недавно: с развитием современных технологий и пандемией многие интеллектуальные игры ушли в онлайн-формат, получив второе рождение», — рассказал Александр Мельников корреспонденту «Первое областное».

В отелло игровой процесс в чем-то схож с шашками: делаешь ход, захватываешь фишку, а у кого больше фишек — остается на игровом поле, тот и победил. При этом важно стремиться к захвату ключевых, стратегически важных позиций, чтобы противник не смог повернуть ход игры и не использовал ваш необдуманный шаг в свою пользу.

«Я конкретных целей на турнирах в Москве не ставил, рассчитывал просто показать свой максимальный уровень. Знал, что будет около 10 серьезных соперников. Залогом успеха, считаю, стала моя неплохая игровая форма, удалось физически и психологически хорошо подготовиться к фестивалю», — объясняет Александр Мельников.

Справка

Настольная игра отелло была изобретена в 19 веке и носила название реверси. Описываемая как «научиться за минуту, но на оттачивание мастерства придется потратить всю жизнь», эта игра для двух игроков требует стратегических навыков для того, чтобы обойти своего соперника и захватить все его фишки.