Челябинский паралимпиец выиграл «Кубок чемпионов» по настольному теннису

Никита Новиков победил в одиночном и смешанном разрядах

Челябинский спортсмен-паралимпиец одержал две победы на «Кубке чемпионов» по настольному теннису. В состязаниях среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата он выиграл состязания в одиночном и смешанном разрядах. В турнире приняли участие 16 лучших теннисистов страны в категории инвалидности 6—8 классов, сообщает региональный Центр спортивной подготовки по адаптивным видам спорта.

Соревнования прошли в подмосковном дворце культуры «Октябрь» в Подольске. Они собрали сильнейших теннисистов-паралимпийцев страны. Успешно выступил в них челябинец Никита Новиков. Он завоевал две золотые медали — в одиночном и парном разряде.

В личных состязаниях он обыграл всех соперников, в том числе в финале у сильного оппонента из Москвы Максима Назаркина. Кроме того, вне конкуренции наш земляк оказался в смешанном разряде, в котором он выступил с Анастасией Зориной из Санкт-Петербурга.

Отметим, что Никита Новиков выступал в состязаниях среди спортсменов с инвалидностью 6—8 класса (стоячие атлеты). В Челябинске он занимается под руководством тренера Виталия Поздина.