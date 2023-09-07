В Сочи на стадионе СК «Юность» проходит чемпионат и первенство России по эстафетному бегу, а также командный чемпионат России по многоборьям. Серебряную медаль всероссийских соревнований завоевал челябинский спортсмен Константин Чижков, сообщает Всероссийская федерация легкой атлетики.

После двухдневных соревнований сильнейшим десятиборцем среди юниоров до 18 лет стал Павел Щеглов (Кемеровская область) — 6475 очков. Отличный результат на турнире показал челябинский многоборец Константин Чижков. Он смог набрать 6280 очков и завоевал серебряную медаль. Замкнул тройку сильнейших Никита Комаров с 6258 очками (Кемеровская область).

Напомним, что в прошлом году в Адлере прошло первенство России по эстафетному бегу и командный чемпионат России по многоборьям. Челябинские легкоатлеты в общей сложности завоевали четыре медали разного достоинства.