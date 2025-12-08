Челябинский лыжник завоевал бронзу на Кубке России по спортивному ориентированию

Егор Зорин успешно стартовал в новом сезоне на соревнованиях в Пермском крае

Челябинский спортсмен Егор Зорин стал призером первого этапа Кубка России по спортивному ориентированию, прошедшего в городе Горнозаводское в Пермском крае. Воспитанник СШОР-5 показал третий результат в дисциплине «лыжная гонка-классика», сообщает пресс-служба управления по ФКиС администрации Челябинска.

Состязания в Пермском крае собрали элиту спортивного ориентирования России. Кроме того, здесь же состоялись и всероссийские соревнования «Уральские зори», в которых выступили сильнейшие юниоры страны.

Успешно стартовал в новом сезоне воспитанник челябинской СШОР-5 Егор Зорин. Он стал обладателем бронзовой медали в классической лыжной гонке. Победу в этом виде программы одержал Сергей Горланов из Ленинградской области, а серебро досталось легенде спортивного ориентирования Эдуарду Хренникову из Пермского края. Отметим, что 5-е место здесь занял еще один челябинец, Даниил Сафонов.

Спортивное ориентирование. Этап Кубка России. Горнозаводское (Пермский край). Мужчины. Лыжная гонка-классика:

1. Сергей Горланов (Ленинградская область) — 43.06.

2. Эдуард Хренников (Пермский край) — 43.29.

3. Егор Зорин (Челябинская область) — 44.40.

В аналогичной гонке среди женщин золото завоевала Татьяна Оборина из Пермского края. Серебро у Надежды Андреевой (Республика Карелия), бронза у Юлии Линкевич (Пермский край).