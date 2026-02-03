Челябинский легкоатлет выиграл первенство России и установил региональный рекорд

Артемий Лавриненко обновил достижение в семиборье, набрав 5541 балл

На первенстве России по легкой атлетике сенсацию сотворил челябинский семиборец Артемий Лавриненко. Он не только завоевал золото, но и обновил региональный рекорд в этой дисциплине, державшийся 20 лет. Спортсмен набрал 5541 балл в соревнованиях среди юниоров до 20 лет, прошедших в Туле, сообщает региональная федерация легкой атлетики.

На соревнованиях в Туле Артемий Лавриненко совершил хет-трик: завоевал золото, выполнил норматив мастера спорта и установил новый рекорд Челябинской области среди юниоров в семиборье. Предыдущее достижение принадлежало Александру Сюремову — в 2006 году он показал результат 5438 очков. Спустя 20 лет Артемий Лавриненко превзошел его, набрав 5541 балл.

«Перед стартом я настраивал себя только на первое место. Хотя до этого ни разу не был призером на первенствах России. Я чувствовал, что шансы высоки. Мой вид спорта — один из самых непредсказуемых. Как и я сам. За два дня нужно пройти 7 дисциплин, выдержав не только физическую, но и мощную психологическую нагрузку. Можно лидировать с отрывом в 300 очков, но один неудачный вид — и ты уже не в призерах», — рассказал корреспонденту ИА «Первое областное» Артемий Лавриненко.

Спортсмен признается, что звание мастера спорта, рекорд области и золото первенства России — все это было когда-то его детской мечтой.

«Пришлось серьезно поработать, но родные и близкие всегда мне говорили: если поставить цель и очень сильно захотеть ее достичь, то все обязательно получится. Я очень доволен своим выступлением», — добавляет Артемий.

Легкая атлетика. Первенство России U20. Семиборье, юниоры:

1. Артемий Лавриненко (Челябинская область) — 5541 очко.

2. Кирилл Ляпченков (Брянская область) — 5180 очков.

3. Тамерлан Улюкаев (Республика Татарстан) — 5162 очка.

Успешно выступили на первенстве России U20 и другие челябинские легкоатлеты. Так, Яна Серебрякова завоевала серебро в беге на 400 метров с результатом 53,85. Это также новый рекорд Челябинской области для спортсменов не старше 20 лет. Бронза в тройном прыжке досталась Даниле Луневу (14,85 м).

Наконец, еще одну награду принесли региону девушки в эстафете. Сборная Челябинской области показала третий результат в беге 4×400 метров — 3.44,00. В составе команды призерами стали Валерия Ионова, Диана Павлова, Арина Кустарева и Яна Серебрякова.